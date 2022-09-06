台风“轩岚诺”登陆 韩国南部沿海多地受灾

（早报讯）第11号台风“轩岚诺”于星期二（9月6日）凌晨4时50分许（新加坡时间当天凌晨3时50分）登陆韩国南部沿海地区庆尚南道巨济市附近，并于早上7时10分许离开蔚山前海。受台风过境影响，多地遭遇暴风雨灾害。

韩联社报道，韩国气象厅说，台风于当天早上6时经过釜山东北偏东10公里处时的速度为每小时52公里，中心气压为955百帕，最大风速40米／秒（时速144公里）。台风在中纬度地区登陆后仍未减弱为强热带风暴的的现象极其罕见。

预计“轩岚诺”将于当天中午到达韩国东海（日本海）中央的郁陵岛东北方向100公里洋面，傍晚6时许经过郁陵岛东北偏北方向560公里洋面，7日零时到达日本札幌西北方向400公里处并减弱为温带低气压。

早上7时，韩国大部分地区和海上发布了台风特报，仁川等沿海地区发布了强风或风浪特报。

随着韩国正式进入台风影响圈，5日夜间到6日凌晨各种灾害层出不穷。釜山、蔚山、庆尚南道等韩国南部地区出现多起道路、房屋或耕地遭水淹、树木倒塌、河流泛滥、设施毁损、居民被困等事故和救援请求。据警方和消防部门透露，当天凌晨1时许，蔚山市一名男子失足落水，但因水位上涨、水流湍急，救援工作面临困难。

首都圈也受到台风影响，京畿道发生了两起树木被强风刮倒砸向车辆的事故，车上被困人员已安全获救。

气象厅说，极强风雨天气当天还将持续，提醒韩国市民注意防范暴风、海啸和海浪风险。