俄罗斯宣布“解约” 日本民众不能免签证赴南千岛群岛

（早报讯）综合塔斯社、《北海道新闻》消息，俄罗斯政府星期一（9月5日）宣布与日本“解约”，此前签署的日本公民（南千岛群岛原住民）访问该岛便利化协议无效，日本民众将不能免签证赴南千岛群岛（日称北方四岛）。日媒认为，日本人今后在南千岛群岛开展业务将“极其困难”。

俄南千岛群岛和日本居民之间的免签证交流始于1992年，两国居民可持带有特殊附页的本国护照免签进行游览交流。俄政府5日宣布，中止与日本签署的有关日本公民访问该岛便利化协议，俄总理米舒斯京3日已在相关政令上签字。俄政府已通知俄外交部将相关决定告知日方。

日媒称，这次是俄罗斯“单方面撕毁协议”，今后将很难重启协议。另据共同社早前报道，俄罗斯因反对日本对俄制裁，3月曾宣布中断和平条约缔结谈判并停止两国交流项目。由于俄乌战事持续，日本宣布目前暂不实施本年度的项目。交流项目包括原岛民等扫墓和前往以前居住地等。

此外，为庆祝在太平洋战争中战胜日本，俄罗斯9月3日在南千岛群岛（日称北方四岛）的伊图鲁普岛（日称择捉岛）、库纳施尔岛（日称国后岛）和希科坦岛（日称色丹岛）举行纪念仪式。

共同社报道称，这项举措彰显了俄罗斯对当地的实际控制。目前，俄军正在远东各地实施战略军事演习“东方2022”，也包括了伊图鲁普、库纳施尔两岛的演习场。共同社称，俄罗斯把上次这一演习排除在外的两岛加入范围，体现了更强的主权主张。