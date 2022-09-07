敏昂莱：缅政府已购买俄罗斯石油 将扩大俄武器采购

（早报讯）缅甸军政府已开始购买俄罗斯石油产品，并准备用卢布支付货款。两国也将发展军事技术合作，扩大缅甸向俄罗斯的军事配备和武器采购。

俄新社报道，缅甸军政府最高领导人敏昂莱星期三（9月7日）在俄罗斯出席东方经济论坛上作出上述宣布。他说，缅甸已开始购买俄罗斯石油产品，近日将收到首批柴油。

同时，敏昂莱被问及“是否可以转用卢布支付费用”时回答说：“俄方接受哪个币种，我们就用那个币种支付。这将大大简化我们的工作，因为其他币种对收款和转帐有很多限制。”

敏昂莱说，俄罗斯与缅甸在军事技术合作领域持续发展，未来可扩大缅甸在俄罗斯采购军事装备和武器的清单。

敏昂莱说：“（两国）军事技术的合作已得到发展，并将继续前进。俄罗斯的武器和技术装备在质量上名列前茅，完全能满足我们的需要。这些武器对扩大缅甸的国防能力非常有帮助。”敏昂莱未解释所指的是哪种军事装备。

从2001年起俄罗斯向缅甸供应了数十架军事飞机、防空导弹系统以及雷达、装甲坦克设备和火炮系统。俄罗斯在2021年1月还签订了向缅甸供应“铠甲-S1”防空弹炮系统的合同。

克里姆林宫在一份声明中说，敏昂莱在东方经济论坛期间会见了俄罗斯总统普京。普京在会议期间说：“我们的关系正在积极发展。”

这是敏昂莱不到两个月内第二次到访俄罗斯。面对国际压力的缅军政府近来不断向同样遭到国际制裁的俄罗斯靠拢，寻求巩固为数不多的外交联盟。

俄罗斯是缅甸军事配备的主要来源国，也是缅甸政变后，最早表态支持军政府的国家之一。