美军一个月内两度试射洲际弹道导弹

（早报讯）美国军方于星期三（9月7日）测试了一枚没有携带弹头的洲际弹道导弹，这是美国在不到一个月内的第二次测试活动。

美国空军发布声明说：“空军全球打击司令部于9月7日从加利福尼亚州的范登堡（Vandenberg）太空部队基地，发射了一枚民兵三型（Minuteman III）洲际弹道导弹。”

声明补充道：“这个测试不是为当前的世界局势而进行的。”

法新社报道，华盛顿提前宣布了这项测试活动。美国此前是于8月16日发射了民兵三型洲际弹道导弹，为免加剧因乌克兰战争与美国众议院议长佩洛西访问台湾引发的紧张局势，该次的试射工作两度推迟。

在本次试射进行前，美国五角大楼发言人帕特里克·莱德（Patrick Ryder）强调，美军这次试射是早已预先安排好的行动，美方已提前通知俄罗斯，且导弹上也不会配备弹头。他还透露，这次试射的目的是为了证明美国的核力量已准备就绪，并对国家核威慑的安全和有效性提供信心。

民兵三型导弹配备可搭载核弹头的再入飞行器，由波音公司制造，射程可达9660公里以上，飞行速度约为每小时2万4000公里。目前，这是美军唯一的陆基洲际弹道导弹。美军正在计划以新一代陆基洲际弹道导弹，替代这种服役50多年的导弹。