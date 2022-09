英国王室确认卡米拉现为英国王后

(早报讯)英国王储查尔斯现已成为查尔斯国王,他的妻子卡米拉则成为王后。

英女王伊丽莎白二世星期四(9月8日)下午在苏格兰巴尔莫勒尔堡去世后,英国王室发表了简短的声明,并在声明中说:“国王和王后当天晚上将留在巴尔莫勒尔堡,并于次日回返伦敦。”

由于查尔斯原配戴安娜王妃深受英国民众喜爱,卡米拉被视为破坏查尔斯和戴安娜婚姻的导火线。戴安娜在离婚前曾说过“这段婚姻里有三个人,有点拥挤”这句名言。

现年75岁的卡米拉本身结过婚,她的第一任丈夫是安德鲁·帕克·鲍尔斯(Andrew Parker Bowles),她和查尔斯各自结婚后发展为情人。

查尔斯与戴安娜离婚后,于2005年与卡米拉结婚。但关于查尔斯成为国王后,卡米拉可能获封王后的猜测多年来一直备受关注。她离过婚和第三者的身份对于英国保守的上层阶级来说终究是个污点。

但伊丽莎白二世于今年2月庆祝加冕70周年之际明确表态称,她“诚挚希望”在查尔斯登基时,卡米拉能够封为王后。她的表态巩固了卡米拉在王室的核心地位。

而在去年12月31日,伊丽莎白二世授予卡米拉“嘉德勋章”(The Most Noble Order of the Garter)。嘉德勋章是当今世上历史最悠久的骑士勋章,也是英国最高级别的勋章,授予在公共服务方面有杰出贡献或取得杰出成就的人。

英国在位君主的妻子传统上被称为王后(Queen Consort),通过预先确定的家族继承权并拥有主权权力的女性才会获得女性君主或女王(the Queen,又称为Queen Regnant)的封号。

伊丽莎白二世在她父亲乔治六世于1952年去世时继承王位,成为女王,卡米拉则通过婚姻成为王后。

卡米拉现在已被确立为王后,但卡米拉很可能被称为卡米拉王后(Queen Camilla)。乔治国王去世后,他的妻子伊丽莎白被称为太后,主要是为了避免与伊丽莎白二世的称号产生混淆。