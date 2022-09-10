德国外长再访乌克兰 称对乌支持不动摇

（早报讯）德国外交部长贝尔伯克说，尽管俄罗斯以减少欧洲能源供应要挟，柏林对乌克兰的支持不会动摇。

贝尔伯克星期六（9月10日）抵达基辅，这是她第二次访问乌克兰首都。贝尔伯克说：“我今天来到基辅，目的是要告诉大家，你们（乌克兰人）可以继续信赖我们。只要有必要，我们就会继续支持乌克兰，提供武器、人道主义救援和财务援助。”

她说，这次访问的一个重点是向乌克兰提供帮助，以清除俄罗斯军队在农田和建筑物留下的防步兵地雷（anti-personnel landmine，又称杀伤人员地雷）。贝尔伯克指这项工作可能需要几十年。

据德国媒体报道，贝尔伯克出于安全考虑，乘坐夜间火车到访，在这之前并没有对外公布行程。今年5月，贝尔伯克曾到访乌克兰，成为自俄乌冲突爆发以来，首位访问基辅的德国政府官员。

俄罗斯停止北溪1号管道的天然气输送后，德国和其他欧盟国家纷纷采取措施，支援因能源价格进一步飙升而面对沉重负担的家庭和工业。

贝尔伯克说：“（俄总统）普京指望我们对同情乌克兰的苦难感到厌倦。这个计划不会也绝不能成功，因为整个欧洲都知道，乌克兰正在捍卫我们的和平与安全。”

贝尔伯克定于星期六较晚时候与乌克兰外长库列巴会面。