《金融时报》：佐科考虑向俄购买石油以减缓能源成本上升压力

（早报讯）英国《金融时报》星期一（9月12日）报道，印度尼西亚总统佐科正在考虑追随印度和中国，向俄罗斯购买石油，以减缓印尼能源成本不断上涨的压力。

路透社报道，佐科接受《金融时报》访问时被问及印尼会不会向俄罗斯购买石油，他说：“我们一向会考虑所有的选项。”

佐科也说：“当然，这还得看有没有石油输出国给予我们一个更好的价钱。”

不断膨胀的能源补贴给印尼政府带来了巨大的财政压力。不堪重负的印尼政府9月3日宣布提高燃油价格。其中，补贴性汽油Pertalite价格由每升7650印尼盾（约0.72新元）提高到每升1万印尼盾（约0.94新元）；柴油价格由每升5150印尼盾提高到每升6800印尼盾，上涨幅度均超30%；非补贴性汽油Pertamax也提高16%。

这次燃油涨价引起了各方的广泛关注和担忧。

佐科当时说：“调整燃油价格是个艰难决定，并称这是政府的“最后选项”，全国各地随后爆发抗议活动。

七国集团（G7）9月2日宣布将采取“紧急”行动，对俄罗斯石油实施价格上限，以遏制俄罗斯从飙涨的油价中获得巨额利益。

如果印尼以任何高于G7国家同意的价格上限购买俄罗斯石油，可能受到美国的制裁。

印尼旅游部长桑迪亚加8月说，俄罗斯向印尼提议以“比国际市场价格低30%的价格向印尼出售石油”。印尼国有石油公司（Pertamina）过后说，正在评估购买俄罗斯石油的风险。