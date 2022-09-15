联合国秘书长：俄乌停火遥遥无期

（早报讯）联合国秘书长古特雷斯星期三（9月14日）在与俄罗斯总统普京通话后说，他认为结束俄罗斯对乌克兰特别军事行动的和平协议尚未达成，距离双方冲突结束还很远。

综合外媒报道，古特雷斯说：“我觉得我们距离和平还很遥远。如果我说这很快就会发生，那就是在撒谎。目前，达成和平协议的可能性很小”，甚至连停火都“遥遥无期”。

美国有线电视新闻网（CNN）称，古特雷斯透露，他与普京讨论了包括粮食协议和俄罗斯出口可能性在内的各种问题。但他警告说，俄罗斯的食品和化肥出口存在障碍，“我们正在冒著今年晚些时候世界粮食短缺的风险。”

据克里姆林宫网站消息，古特雷斯详细介绍了联合国秘书处和专门机构为消除俄罗斯农产品和化肥供应国际市场的所有障碍所做的努力，并指出将全力解决这一问题。双方确认，俄罗斯与联合国相关机构将继续密切合作，以确保全球粮食安全。

古特雷斯敦促保证也门、非洲之角等最脆弱国家能够直接获得可用的粮食储备。

报道称，两人还讨论了战俘问题，以及乌克兰核电站的问题。

古特雷斯在记者会上说，他当天早上与普京进行了通话。在电话中他和普京讨论了“黑海粮食外运协议”的续签情况，双方都强调了优先满足非洲、中东和拉丁美洲国家对粮食需求的重要性。