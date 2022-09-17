指控俄新战争罪行 泽连斯基：谈战争出现转机仍为时过早

（早报讯）乌克兰总统泽连斯基指责俄罗斯在乌克兰东北部犯下了战争罪，他还说，尽管乌军本月迅速夺回一些被俄方占领的领土，但现在就说战争局势已出现转机还为时过早。

泽连斯基星期五（9月16日）接受路透社专访时强调，这场战争的结果取决于外国武器能否迅速运到乌克兰。

泽连斯基星期三（14日）到刚被解放的伊久姆（Izium）进行视察，并呼吁西方及其他国家为乌克兰供应更多武器，“我们希望土耳其、韩国能为我们提供更多帮助，还有更多来自阿拉伯世界和亚洲的帮助。”

经常指责德国在提供武器方面不干脆利落的泽连斯基说，德国在为乌克兰提供军事装备方面因为他们的纳粹历史而面对“某些心理障碍”，并指这些物资对乌克兰抵御他所谓的俄罗斯“法西斯主义”将发挥关键作用。

泽连斯基对乌军快速反攻表示赞赏，但淡化任何关于战争正在进入某种收官阶段的可能。

他说，“现在谈论这场战争的结束还为时过早”，并表明，除非莫斯科将乌克兰战俘交回给基辅，他才会支持联合国提出的重新通过乌克兰出口俄罗斯氨的建议。

泽连斯基也把重新解放的东北部局势，比作“布查（Bucha）屠杀后的另一出血腥肥皂剧”。之前，他指控俄军在第一阶段战争中，在基辅州的布查犯下大量战争罪行。莫斯科否认乌方的指控。

发现450名死者的坟墓

泽连斯基说，他们已在哈尔科夫东北部地区发现了450名死者的坟墓，“但还有其他坟墓，许多人被集体埋葬，包括死前遭受酷刑的人，在某些地区的一些家庭全家被杀。”

当被问及是否有俄方犯下战争罪的证据时，泽连斯基说：“所有证据都在那里……我们有一些证据，乌克兰人员和国际人员正在进行评估，让全世界知道此事，对我们来说是非常重要的。"

克里姆林宫没有立即对泽连斯基的新指控作出回应。

另据国际文传电讯社报道，乌克兰议会人权专员鲁比内茨16日说，在俄军占领的哈尔科夫地区，超过1000人遭到酷刑和杀害。

他说，乌克兰当局将在未来几天公布在哈尔科夫区战略重镇伊久姆（Izium）一个大规模的乱葬岗，具体埋葬了多少具遗体。