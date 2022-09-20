顿巴斯和赫尔松将于9月23日至27日举行公投

（早报讯）乌克兰东部地区顿巴斯和南部的赫尔松将于9月23日至27日就加入俄罗斯举行公投。消息人士说，俄罗斯总统普京可能在当地时间星期二（新加坡时间9月21日凌晨过后）针对公投发表公开演说。

随着乌军反攻行动持续传来捷报，亲俄的分离主义者纷纷抓紧在几个由俄军占领的地区协调加入俄罗斯的公投行动。

亲俄官员米罗什尼琴科（Denis Miroshnichenko）星期二（9月20日）说，人民委员会裁定，投票将于9月23日至27日在卢甘斯克和顿涅茨克举行。

俄国在入侵乌克兰之初便完全控制了卢甘斯克，但卢甘斯克州州长盖代（Serhiy Gaidai）星期一（19日）说，乌军已完全控制了卢甘斯克州村庄比洛戈里夫卡（Bilohorivka），正准备收复整个卢甘斯克州。

赫尔松地区的亲俄官员萨尔多（Vladimir Saldo）同日则在社交媒体发声明称，该地区也将在9月23日至27日举行公投，称“赫尔松地区加入俄罗斯联邦，将保护我们的领土并恢复历史正义”。

一名不愿具名的知情人士称，随着乌军在多个战线继续推进，俄罗斯总统普京在一夜之间决定进行投票，公投行动之前因安全局势恶化而搁置。

俄罗斯皇家银行（RBC）新闻网站报道称，普京可能会在星期二晚些时候就这些计划发表公开演说。

莫斯科智库R.Politik创办人斯坦诺瓦娅认为，普京对基辅及其美国和欧洲盟友再度发出了最后通牒，其中隐含核升级的威胁。

斯坦诺瓦娅在推特发文说：“‘吞并（占领区）将给普京提供法律借口，让他得以通过威胁使用核武器来‘保卫俄罗斯领土’。”她指出，俄罗斯威胁使用核武器的目的，是要在真的开火之前迫使乌克兰投降。

乌克兰总统办公室回应称：“俄罗斯的‘伪公投’行动，将使通过外交手段结束战争的微小可能性被否定。”