西方同声谴责莫斯科在乌举行入俄公投

（早报讯）以美国为首的西方国家同声谴责俄罗斯计划在四个乌克兰领地举行加入俄罗斯的公投。

路透社报道，美国国家安全顾问沙利文星期二（9月20日）说，华盛顿明确拒绝任何这一类公投，欧盟和加拿大也加以谴责。

沙利文说：“这些公投是对支撑国际体系的主权与领土完整原则的侮辱。如果真的发生，美国永远不会承认俄罗斯对被它并吞的任何乌克兰领土所宣示的主张。”

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利说，欧盟及欧盟成员国不会承认公投的结果，如果莫斯科一意孤行，欧盟考虑对俄采取进一步的行动。

法国总统马克龙和立陶宛总统瑙塞达都以“闹剧”形容俄罗斯的公投计划。

马克龙在纽约联合国总部说，在吞并地区举行任何投票在法律上都是毫无意义的，并指俄罗斯的公投计划充满讽刺，并称之为一个“新的挑衅”。

马克龙说：“（公投计划）完全不会改变我们的立场……在经历战争轰炸的地区举行公投，是漠视人性的极致表现。”

目前被俄罗斯控制的乌克兰领土超过9万平方公里，约占乌克兰总面积的15%——相当于匈牙利或葡萄牙的面积。而乌克兰的克里米亚2014年已被俄罗斯吞并。加上克里米亚，这意味俄罗斯总共将占领的乌克兰领土约等于美国宾夕法尼亚州的面积。

如果俄罗斯在乌克兰占领区推动的公投计划真的落实，并把乌克兰四个地区并入俄罗斯，这将增加俄罗斯与北约军事联盟发生直接军事对抗的风险。

美国总统拜登此前已经警告，这种情况可能导致第三次世界大战，因为北约成员国正在向乌克兰提供武器和情报。

依照俄罗斯的核武器方针（nuclear weapons doctrine），如果俄罗斯遭到核武器或其他大规模杀伤性武器的攻击，或俄罗斯面临来自常规武器的生存威胁，俄罗斯将允许使用核武器。

乌克兰近期反攻俄罗斯占领区频频报捷，促使俄罗斯仓促推进举行虚假公投来吞并乌克兰领地；乌克兰两个分离主义地区和两个占领区9月20日宣布，将在9月23日至27日举行加入俄罗斯的公投。

俄罗斯官员和新闻机构称，投票将在“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”进行。俄罗斯2月24日入侵乌克兰前，莫斯科承认这两个乌克兰分离地区为独立国家。

俄罗斯入侵乌克兰后占领的赫尔松地区和扎波罗热地区，随后也宣布将举行类似公投。这些地区加入俄罗斯将代表着俄乌战争的重大升级，因为莫斯科可以说它正在保卫自己的领土，免受乌军攻击。

公投计划是“幼稚的敲诈”

乌克兰总统泽连斯基的幕僚长耶尔马克把俄罗斯的公投计划称为“幼稚的敲诈”，他说：“这是恐惧战败的表现。我们的敌人害怕了，并试图以这种简单老土的方式来蒙混人们。”

乌克兰誓言，在把每一个俄罗斯士兵赶出乌克兰领土之前绝不会停止反击，并重申绝不接受俄罗斯占领任何乌克兰领土，并呼吁西方继续为它提供更多、更精锐的武器。