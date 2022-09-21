马克龙：法英须在全球局势复杂之际展现盟友决心

（早报讯）法国总统马克龙说，当今全球局势复杂，法国和英国必须展现两国为同盟和朋友的决心。

路透社报道，马克龙星期二（9月20日）在纽约与新上任的英国首相特拉斯首次面对面会晤后说：“我现在相信的是证据，是结果。”

马克龙说，两国都有决心要重建关系，要继续向前发展，并向外界证明，我们将成为盟国和朋友，共同面对这个复杂的世界。”

马克龙透露，他和特拉斯讨论了一系列课题，包括乌克兰战争和其他欧洲事务，其中一项为法国提出的：建立一个欧洲政治共同体的倡议。

法国建议成立欧洲政治共同体，并邀请非欧盟的欧洲国家参与讨论共同感兴趣的课题；马克龙一再表明，希望说服英国参与这项计划。

不过特拉斯办公室在两人会后发表的声明中，并未提及双边关系。

英国首相府在声明中说：“考虑到我们的人民将面临一个艰难的冬天，能源供应和生活成本存在巨大的不确定性，首相（特拉斯）和马克龙总统强调了共同努力结束对俄罗斯能源的依赖，并加强能源安全的重要性。”

声明也强调，“必须继续向（俄罗斯总统）普京表明，他对能源和食品供应的经济勒索不会成功。”

自英国脱离欧盟后，英法关系一波三折，在与马克龙会面的数周前，特拉斯曾质疑法国到底是英国的朋友还是敌人。