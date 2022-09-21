普京宣布局部军事动员 誓言行使一切可用手段自我捍卫

（早报讯）俄罗斯总统普京星期三（9月21日）宣布签署一项局部军事动员令，扬言动用一切可用手段捍卫俄罗斯领土完整，俄乌局势急剧直升。

路透社报道，普京21日向全国发表电视讲话，指控西方对莫斯科进行他所谓的“核勒索”（Nuclear blackmail），称西方的目的是削弱和摧毁俄罗斯。

普京说：“如果我们的国家领土完整受到威胁，我们将使用一切可用的手段反击，以保护我们的人民——这绝对不是虚张声势。”

普京说，他已经签署局部军事动员令，这是捍卫俄罗斯领土的必要行动。这项动员令立即生效，并适用于在俄罗斯担任过职业军人的任何人，而不是应征入伍的军人。

俄罗斯国防部长绍伊古估计，在局部军事动员令下，将有30万人被俄罗斯征召。

普京21日的讲话标志着莫斯科自2月24日入侵乌克兰以来，俄乌战争的最大升级。俄罗斯拥有的核弹头比美国还多。

普京：支持俄军控制区举行入俄公投

另外，普京还明确直言支持俄军控制的四个乌克兰地区举行入俄公投，这是俄罗斯为正式吞并面积相当于整个匈牙利的大片乌克兰领土的第一步。

普京也再次强调，他的目标是“解放”乌克兰东部顿巴斯地区，坚称居住在俄罗斯控制地区的绝大多数人都不想被基辅统治。

乌克兰近期反攻俄罗斯占领区频频报捷，促使俄罗斯仓促推进举行虚假公投来吞并乌克兰领地；乌克兰两个分离主义地区和两个占领区9月20日宣布，将在9月23日至27日举行加入俄罗斯的公投。

以美国为首的西方国家立即同声谴责俄罗斯的计划。美国国家安全顾问沙利文说：“这些公投是对支撑国际体系的主权与领土完整原则的侮辱。如果真的发生，美国永远不会承认俄罗斯对被它并吞的任何乌克兰领土所宣示的主张。”

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利说，欧盟及欧盟成员国不会承认公投的结果，如果莫斯科一意孤行，欧盟考虑对俄采取进一步的行动。

法国总统马克龙说，在吞并地区举行任何公投在法律上都是毫无意义的，并称之为一个“新的挑衅”。

目前被俄罗斯控制的乌克兰领土超过9万平方公里，约占乌克兰总面积的15%——相当于匈牙利或葡萄牙的面积。而乌克兰的克里米亚2014年已被俄罗斯吞并。加上克里米亚，这意味俄罗斯总共将占领的乌克兰领土约等于美国宾夕法尼亚州的面积。

如果俄罗斯在乌克兰占领区推动的公投计划真的落实，并把乌克兰四个地区并入俄罗斯，这将增加俄罗斯与北约军事联盟发生直接军事对抗的风险。

美国总统拜登此前已经警告，这种情况可能导致第三次世界大战，因为北约成员国正在向乌克兰提供武器和情报。

依照俄罗斯的核武器方针（nuclear weapons doctrine），如果俄罗斯遭到核武器或其他大规模杀伤性武器的攻击，或俄罗斯面临来自常规武器的生存威胁，俄罗斯将允许使用核武器。