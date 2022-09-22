俄各地爆发示威抗议征兵令 逾1300人被捕

（早报讯）俄罗斯总统普京宣布征召约30万名预备役人员后，俄罗斯各地爆发示威抗议活动，超过1300人被捕。

法新社报道，监督警察的组织OVD-Info星期三（9月21日）说，普京当天早上向全国发表讲话后，警方在38个城市的集会上逮捕了至少1332人。

这是俄罗斯自2月宣布对乌克兰进行军事干预以来，规模最大的抗议活动。

在俄罗斯首都莫斯科市中心的记者说，至少有50人在一条主要商业街上被穿着防暴装备的警察拘留。在圣彼得堡，记者看到警察包围了一小群示威者，将他们逐一扣留，并将他们带上一辆巴士。

示威者高呼：“反对征兵动员！”一名参与示威活动的学生费多罗夫说：“每个人都很害怕。我是支持和平的，我不想要开枪杀人。现在出来是非常危险的，否则会有更多参加。”他的胸前佩戴着和平主义标志。

60岁的阿列克谢说：“我原本出来是打算参加集会，但看起来他们已经逮捕了所有人。这个政权已经走向自我毁灭了，它正在摧毁年轻人。”

20岁的斯克沃尔佐娃说，她希望俄罗斯人能够了解克里姆林宫在邻国乌克兰的攻势的性质。她说：“只要他们真正理解，尽管有恐惧，他们会走到街上来。”

国际文传通讯社引述俄罗斯内政部的话说，它已经粉碎了“组织未经授权的集会”的企图。内政部说，所有的示威活动都被制止了，那些犯有“违法行为”的人被警察逮捕并带离，等待接受调查和起诉。

俄罗斯国防部长绍伊古星期三说，俄罗斯将初步动员大约30万名预备役军人。普京较早前在电视讲话中警告，莫斯科将在乌克兰使用所有可用的军事手段。航空公司和旅行社的数据显示，本周离开俄罗斯的航班几乎被预订一空。