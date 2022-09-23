国际调查委员会：乌被俄占领地区发生战争罪

（早报讯）乌克兰问题独立国际调查委员会提呈的第一份报告，总结在俄罗斯所占领的乌克兰地区出现了包括强奸、酷刑和禁锢儿童在内的战争罪行。

调查委员会主席埃里克·莫塞（Erik Mose）星期五（9月23日）在日内瓦，对联合国人权理事会汇报调查报告时说：“根据委员会收集的证据，委员会得出了结论，乌克兰发生了战争罪。”他没有具体说明是谁的责任，但委员会已将重点放在早前曾被俄罗斯军队占领的地区，如基辅、切尔尼戈夫、哈尔科夫和苏梅。

乌克兰及西方盟友指出，自2月24日入侵以来，俄罗斯士兵有一连串的侵权行为，但莫斯科否认，认为这是一场抹黑运动。

乌克兰调查委员会由人权理事会在3月设立，调查员访问了27个地方，并采访了150多名受害者和证人。负责人莫塞说，调查员发现了大量处决的证据，包括双手被绑、喉咙被割及头部有枪伤的尸体。他说，调查人员已经确认了年龄在四岁至82岁之间的性暴力受害者。他补充说，虽然一些俄罗斯士兵将性暴力作为一种策略，但委员会并没有确定这是一般的模式。

俄罗斯一直否认在特别军事行动中故意攻击平民。俄罗斯被要求在人权理事会会议上对这些指控作出回应，但最终没有代表出席。莫斯科方面也没有立即作出官方回应。

委员会接下来将把注意力转向在俄罗斯占领区设立“过滤”营地处理乌克兰囚犯的指控，以及强迫转移人员和在俄罗斯收养乌克兰儿童的指控。乌克兰和其他一些国家敦促委员会也调查乌克兰东部伊久姆（Izium）附近的一个乱葬岗，那里被发现埋有数百具遗体。

人权理事会发起的调查有时可以在国家和国际法庭上使用。莫塞说，他正与国际刑事法院就委员会讨论调查结果。委员会将在2023年3月任期结束时向人权理事会提交一份完整的报告，包括关于如何追究肇事者责任的建议。