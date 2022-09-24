博雷尔：欧盟必须认真对待俄动用核武的威胁

（早报讯）欧盟外交事务专员博雷尔说，欧盟必须认真对待俄罗斯总统普京的威胁，即他可能在乌克兰冲突中使用核武器。

博雷尔在接受英国广播公司（BBC）的采访时说，乌克兰战争已经到了一个“危险的时刻”。他说：“这确实是一个危险的时刻，因为俄罗斯军队已经被逼到一个角落，而普京的反应，即威胁使用核武是非常糟糕的。”

俄罗斯入侵乌克兰至今已七个月，观察家认为普京的部队目前处于劣势。但博雷尔说，必须就这场冲突达成一个外交解决方案，一个“维护乌克兰主权和领土完整”的解决方案。“否则，我们可以结束战争，但我们不会有和平，而且我们还会有另一场战争。”

普京本星期较早前，罕见地向全国发表讲话，指俄罗斯拥有“各种毁灭性武器”，并将以一切可用手段保护俄罗斯。他更补充道：“我不是在虚张声势。”

博雷尔说：“当一个人说他不是在虚张声势的时候，你必须认真对待。”

在同一次讲话中，普京宣布征召30万名服过义务兵役的俄罗斯人，引发人民抗议，并有报道称人们为避免被派往前线而逃离俄国。

博雷尔在访谈中指出，欧盟必须继续向乌克兰提供军事支援、对普京及他的盟友实施经济制裁，并同时开展外交活动。他承认，俄乌冲突导致的能源价格上涨是一个令人担忧的问题。