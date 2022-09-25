俄外长誓言“全面保护”所吞并领土

（早报讯）俄罗斯外交部长拉夫罗夫表明，若乌克兰四个地区的公投结果是要加入俄罗斯联邦，它们将受到俄罗斯的“全面保护”。

路透社报道，拉夫罗夫星期六（9月24日）在纽约向联合国大会和全球媒体发表讲话时，试图为俄罗斯入侵乌克兰辩解。他指基辅的民选政府充斥着新纳粹分子，在乌克兰东部压迫俄语群体。

拉夫罗夫在联大发言后召开记者会，他说：“在这几个地区的公投后，俄罗斯当然会尊重那些多年来一直遭受新纳粹政权虐待的民众所表达的意愿。”

俄罗斯星期五在乌克兰东部的卢甘斯克州和顿涅茨克州，以及南部的赫尔松州及扎波罗热州发起公投，旨在吞并它用武力夺取的领土。

战术包括使用核武器

拉夫罗夫被问及俄罗斯会否使用核武器来保卫它吞并的这些乌克兰地区时说，俄罗斯的领土，包括将来“进一步载入”俄罗斯宪法的领土，“都会得到国家的全面保护”。

“俄罗斯联邦的所有法律、准则、概念和战略都适用于其所有领土。”他所谓的准则（doctrine）指的是使用核武器的准则。

俄罗斯总统普京的盟友、前总统梅德韦杰夫星期四已明确警告，莫斯科武库中的任何武器，包括战术核武器，都可以用来保卫纳入俄罗斯的领土。

乌克兰外交部长库列巴说，拉夫罗夫的言论，以及普京早些时候说他对于使用核武器不是虚张声势的声明，都是“不负责任的”和“绝对不可接受的”。

库列巴在推特发文称：“乌克兰不会屈服。我们呼吁所有核大国现在就发声，向俄罗斯表明，这种言词使世界处于危险之中，不能容忍。”