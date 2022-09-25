大批俄罗斯人入境蒙古躲避动员

（早报讯）蒙古和俄罗斯之间的一个边境口岸星期天（9月25日）出现了长长的车龙，入境蒙古的俄罗斯人显然是为了逃避克里姆林宫的部分动员令。

俄罗斯总统普京星期三（21日）下达部分动员令，征召战斗年龄的男性入伍。

阿勒坦布拉格镇（Altanbulag）一个关卡的负责人告诉法新社，自星期三以来，有超过3000名俄罗斯人通过阿勒坦布拉格镇口岸进入蒙古，当中大部分是男性。

关卡负责人边巴苏伦说，当中大约2500人是男性，500多人是妇女和儿童。“他们大多数人是与父母一起越过边境的单身年轻人。”

边巴苏伦也说，俄罗斯国民可以访问蒙古，可在没有签证的情况下逗留30天，若有需要还可延长30天。

蒙古阿勒坦布拉格镇的移民局关卡有大批俄国人排队等着入境。（法新社）

除了蒙古，与俄罗斯接壤的芬兰、哈萨克斯坦等国也迎来大批俄国人。在少数仍接受俄国人入境的国家如土耳其，伊斯坦布尔星期六有大批俄国人乘飞机抵达，其中一些人对逃脱表示欣慰，但也对留在俄国境内的亲人安全表示担忧。

据彭博社报道，由于离境的人众多，俄国民众开始担心克里姆林宫会下令关闭边境，阻止适龄男性离开。

蒙古前总统额勒贝格道尔吉（Tsakhia Elbegdorj）星期六发视频呼吁普京立即结束战争。他也欢迎那些逃离动员令的俄国人，尤其是俄国境内的少数群体蒙古族。额勒贝格道尔吉目前是世界蒙古人联合会主席。

他说：“布里亚特蒙古人、图瓦蒙古人和卡尔梅克蒙古人……被当作炮灰而已。今天，你们在逃离野蛮、残酷和死亡。明天，你们将开始把你们国家从独裁统治中解放出来。”

额勒贝格道尔吉在视频中别上了乌克兰国旗颜色的黄蓝丝带。他与乌克兰关系密切，早年曾在乌克兰西部大城市利沃夫念书。