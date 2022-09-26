迹象显示：俄开始强征占领区乌克兰人与自己同胞作战

（早报讯）俄罗斯总统普京日前宣布的军事动员令导致全国各地爆发抗议之际，有迹象显示俄方也开始强征占领区的乌克兰男性到前线攻打自己的国家，引发了新的恐惧和抵抗。

《纽约时报》报道，为阻止乌克兰在乌东部和南部的节节进逼，强迫乌克兰人与自己同胞作战，是莫斯科为动员数十万新征战斗人员而采取的更广泛且有风险的计划的一部分。

俄罗斯在乌克兰四个地区举行加入俄罗斯联邦的公投结果，预计将在星期二（9月27日）公布。

外界广泛认为普京将在未来几天宣布，举行公投的顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松地区和扎波罗热地区均属于俄罗斯，因此受到俄罗斯的全面保护，包括俄罗斯核武器的保护。

据报道，赫尔松和扎波罗热已禁止所有18至35岁男性离开，赫尔松一些男性躲在地下室，一些人甚至想自断手臂以防止被征召入伍。

俄罗斯的动员令也导致国内人民外流情况加剧，由于有传闻指当局最快将于本周禁止被征召者离境，莫斯科主要机场以及通往哈萨克斯坦和格鲁吉亚的陆路关卡，周末排起了数小时的长队。俄罗斯各地仍出现反动员令示威，南部达吉斯坦的抗议活动有至少100人被拘留。

乌克兰官员说，俄罗斯征募乌克兰人上战场的行动进一步证明，克里姆林宫的终极目标与乌克兰总统泽连斯基在战争一开始时发出的警告吻合。

泽连斯基4月向联合国安全理事会致辞时说：“俄罗斯希望把乌克兰人变成沉默的奴隶。”

基辅已呼吁安理会本周再次召开紧急会议。