台风袭击吕宋岛五人死 小马可斯下令展开救援

（早报讯）台风“奥鹿”周末袭击菲律宾首都马尼拉和北部省份，至今已造成至少五人死亡，许多地区被水淹没。

菲律宾当局星期一（9月26日）紧急向数千被疏散灾民分发援助物资。

路透社报道，“奥鹿”（Noru）25日下午登陆，以每小时185公里的持续风力袭击吕宋岛，当局宣布26日关闭学校、政府办公室和股市。

菲律宾总统小马可斯已下令空运物资，并向灾情最严重的社区提供清理设备。

目前约7万4000人被安置在疏散中心里。小马可斯26日早上在灾害管理新闻发布会上说：“在绝大部分人能够回返家园之前，救援工作将会继续。”

小马可斯将于26日晚些时候通过空中视察灾情，并指示官员为首都北部的奥罗拉省（Aurora）和新怡诗夏省（Nueva Ecija）紧急恢复供电。

菲律宾官员说，首都地区的洪水开始消退，清理工作已经展开。

布拉干省（Bulacan）省长费尔南多通报，当地一些地区水深及腰，不少人被困在屋顶上，并有五名救援人员不幸遇难。

奎松省省长陈海伦则说，许多房屋被摧毁，但所有道路仍能通行，未发生山体滑坡。搜救人员已清理倒树和其他障碍物。

马尼拉所在的吕宋岛支撑了菲律宾三分之二的经济，在菲律宾1.1亿总人口中，约一半人口居住在菲律宾这个最大岛上。