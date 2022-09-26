台风“奥鹿”料将导致越南咖啡收成推迟

（早报讯）台风“奥鹿”预计将给越南中部高地咖啡带的大范围地区带来倾盆大雨，恐将导致这个世界第二大咖啡生产国和顶级罗布斯塔咖啡豆供应商的收成被推迟。

彭博社报道，“奥鹿”（Noru）是20年来最强风暴之一，本周将在越南登陆，越南中部已处于高度戒备状态，当地居民纷纷加固住房防灾并转移沿岸船只。

咖啡豆通常在10月至1月初收成，“奥鹿”来袭可能会打乱咖啡豆的收成期，并增加全球供应风险。近几个月来，世界罗布斯塔咖啡豆（Robusta）基准价格已经飙升。

越南嘉莱省（Gia Lai）咖啡出口商Vinh Hiep Co.副总监陈氏兰（Tran Thi Lan Anh）说，“奥鹿”（Noru）风暴可能使咖啡豆的采收期延迟一到两周。她此前预计10中旬开始收成咖啡豆。

越南多乐省（Dak Lak）天气预报中心主任26日说，未来五天崑嵩省（Kon Tum）和嘉莱省的降雨量各可达30至50公分，部分地区的降雨量更可能高达60公分。

越南国家气象中心预测，拉尼娜现象可导致咖啡豆生产区从10月起的三个月降雨量上升。

邦美蜀咖啡豆（Buon Ma Thuot）协会主席郑德明（Trinh Duc Minh）说，如果10月份的降雨量和现在的情况相同，咖啡豆的收成和质量都会受到影响。