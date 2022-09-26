俄罗斯伊热夫斯克市枪击案 酿15死24伤

（早报讯）俄罗斯内政部说，一名枪手星期一（9月26日）在伊热夫斯克市（Izhevsk）的一所学校杀害了至少15人，包括11名儿童，枪手随后自杀死亡。另有24人在这起事件中受伤。

袭击者是一名30来岁的男子，当局透露，这名枪手名为阿尔乔姆·卡赞采夫（Artem Kazantsev）。他杀死了两名保安，然后向伊热夫斯克第88学校的学生和教师开火；他曾经是这所学校的学生。

负责处理重大犯罪的俄罗斯调查委员会发布了一段视频，显示枪手的遗体躺在一间教室里，血迹斑斑的地板上散落着被掀翻的家具和文件。他穿着一身黑衣，在他的T恤上画着一个红色的纳粹圆圈。

调查委员会当天较早前在通信平台Telegram上说，枪手自杀死亡。事发时，枪手身穿一件带有纳粹标志的黑色上衣，并戴着头盔，身上没有携带任何证件。

委员会说，它正在调查肇事者涉嫌与新纳粹分子的联系，并正在对枪手的住所进行搜查，以及研究他的个性、观点和周围环境。委员会还说，当局正在调查枪手坚持新法西斯主义观点和纳粹意识形态的情况。他们说，这名男子事发时手持两把手枪和大量弹药。

委员会说，在24名受伤者中，除两人外，其余都是儿童。

伊热夫斯克市是乌德穆尔特共和国的首府。乌德穆尔特领导人布雷恰洛夫（Alexander Brechalov）说，外科医生进行了一些手术。他说，袭击者曾在“心理神经病学”治疗机构登记。

克里姆林宫发言人佩斯科夫对记者说，总统普京谴责这起“不人道的恐怖袭击”。他说，普京对死者表示哀悼，并希望伤者能够康复。

伊热夫斯克市宣布举行哀悼期至9月29日。伊热夫斯克市位于莫斯科以东约1000公里，人口约63万。