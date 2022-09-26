欧盟指责塞尔维亚与俄罗斯接触

（早报讯）欧盟谴责塞尔维亚与俄罗斯定期举行外交政策磋商的决定，称这一举动引发了“严重的问题”。

路透社报道，欧盟委员会发言人斯塔诺（Peter Stano）星期一（9月26日）在布鲁塞尔对记者说，在俄罗斯与塞尔维亚签署新的磋商文件的几天前，俄罗斯刚刚宣布为乌克兰战争进行部分动员令，并开始在吞并的乌克兰领土举行入俄公投。

斯塔诺说，塞尔维亚和俄罗斯的协议是“一个非常明确的信号，表明他们有意加强两国关系。这引发了严重的问题”。

斯塔诺强调，欧盟已向寻求加入欧盟的国家明确指出，在目前情况下，欧盟与俄罗斯的关系不可能如同以往。塞尔维亚已宣布把加入欧盟列为战略重点，这意味着与欧洲政策保持一致，包括在外交政策问题上。斯塔诺说：“我们非常严肃地对待，并正在跟进这一事件。”

俄罗斯外交部长拉夫罗夫与塞尔维亚外交部长塞拉科维奇星期五（23日）签署一份名为《磋商计划》的文件。

塞拉科维奇说，这一计划预计针对双边和多边活动进行磋商，但不涉及安全政策。塞尔维亚反对党批评了这份文件。

塞尔维亚在20年前曾遭北约轰炸，但现在正寻求加入欧盟。塞尔维亚长期努力在与俄罗斯历史上的密切关系，以及与西方在经济和政治上的融合之间求取平衡。

塞尔维亚官方没有立即回应斯塔诺的言论。

尽管塞尔维亚在联合国谴责俄罗斯入侵乌克兰，但它拒绝加入对莫斯科的制裁。