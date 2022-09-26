英国制裁乌克兰公投相关俄罗斯人

（早报讯）英国宣布针对乌克兰东部和南部四个地区加入俄罗斯的“虚假”公投进行制裁。

英国政府星期一（9月26日）说，制裁名单包括参与实施投票的俄罗斯高级官员，以及55名董事会成员和政府组织负责人。英国称这些机构“继续为俄罗斯的战争机器提供资金”。

这些机构包括俄罗斯天然气工业银行（Gazprombank）、联邦储蓄银行（Sberbank）和通用商业銀行（Sovcombank）。制裁名单还有另外四名寡头：尼萨诺夫（God Nisanov）、伊利耶夫（Zarakh Iliev）、马克穆多夫（Iskander Makhmudov）和马卡洛夫（Igor Makarov）。

英国外交部长克莱弗利在一份声明中说：“在枪杆子下举行的虚假公投不可能自由或公平，我们永远不会承认公投结果。”

他还说：“今天的制裁将针对那些在这些虚假投票背后的人，以及那些继续支持俄罗斯政权侵略战争的人。”

俄罗斯在所占领的顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热和赫尔松地区组织公投，为期五天。基辅和西方将这次公投称为骗局，他们指结果是预先决定的，他们不会承认结果。

自俄罗斯出兵乌克兰以来，英国政府和西方盟友已经对数百名俄罗斯个人和实体实施旅行禁令、资产冻结和其他制裁措施。