普京给予前美国国安局承包商斯诺登俄公民身份

（早报讯）俄罗斯总统普京星期一（9月26日）签署命令，给予前美国国家安全局承包商雇员斯诺登俄罗斯公民身份。

路透社报道，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫说，斯诺登此前向俄方提交了公民权申请。普京并没有与斯诺登见面计划。

斯诺登随后发推文，基本上是更新他在2020年11月发的一则推文，表明不希望和家人分开，要求外界尊重他们的隐私。

斯诺登在推特上写道：“与我们父母分离多年，我和我妻子绝不希望与我们的儿子分开。”

他说：“经过两年的等待和近十年的流放，比较稳定的生活对我家人来说别具意义。我希望保护他们的隐私，保护我们全家的隐私。”

斯诺登的新推文没有提到普京签署的命令，但附上他2020年的另一条推文，那条推文说，他和家人正在申请美俄双重国籍。

2013年揭发美政府监听电话

现年39岁的斯诺登为美国国家安全局前合同工。2013年他通过媒体揭发美国政府广泛监听国内外电话并监视互联网通信内容，在国际社会引发轩然大波。美国政府随后以间谍罪、盗窃罪和未经授权泄露国防及情报信息的罪名对斯诺登发出通缉。

斯诺登过后获得俄罗斯的避难许可，在俄罗斯居住多年，并于2020年获得俄罗斯永久居留权。

美国白宫26日没有直接评论斯诺登获得俄罗斯公民身份一事，但白宫新闻秘书皮埃尔强调说，司法部对斯诺登提出刑事指控。

斯诺登应回美面对司法审讯

另外，美国国务院发言人普赖斯在当天的例行新闻发布会上说，斯诺登应该回到美国面对司法审讯。

普京26日签署的命令一共批准75名外国人获得俄罗斯公民身份，斯诺登是其中之一。消息传出后，一些俄罗斯人开玩笑地问斯诺登是否会被征召入伍。普京21日宣布部分动员令，征召约30万名预备役人员到乌克兰参与战斗。

斯诺登的律师阿纳托利库切列纳告诉俄新社，俄军不能征召斯诺登，因为他没有在俄罗斯服过兵役。

阿纳托利库切列纳也透露，斯诺登的妻子米尔斯（Lindsay Mills）2020年生下一个儿子，也将申请俄罗斯公民权。