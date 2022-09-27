梅德韦杰夫：核威胁不是虚张声势

（早报讯）俄罗斯安全委员会副主席梅德韦杰夫（Dmitry Medvedev）星期二（9月27日）说，如果将俄国逼到极限，莫斯科有权使用核武器自卫，这“当然不是虚张声势”。

路透社报道，梅德韦杰夫警告，俄罗斯在乌克兰领土举行公投，导致俄国与西方国家的紧张关系升级，莫斯科有权“不经太多磋商”做出回应。

梅德韦杰夫在社交媒体Telegram发文称：“让我们设想一下，俄罗斯被迫使用最可怕的武器对付乌克兰政权，这个政权作出了大规模侵略行为，对我们国家的生存构成危险。”

“我相信，在这种情况下，北约不会直接干预冲突。大洋彼岸和欧洲蛊惑民心的政客，不会在核灾难中死去。”

“我必须再次提醒你们，尤其是那些只听到自己声音的聋子，俄罗斯有权在必要时，使用核武器。”

梅德韦杰夫说，俄罗斯将“在预先确定情况”，以及严格遵守国家政策的情况下这么做。

根据俄罗斯的核武使用准则，如果国家生存面临威胁，包括来自常规武器的威胁，总统可以使用核武器。

近几个月来，梅德韦杰夫经常就西方和乌克兰问题发表极具威胁的声明，凸显他已从抱有西方自由主义思想的前总统，转变成政治鹰派。

俄罗斯在乌克兰的四个控制区举行的入俄公投将在星期四（29日）结束。基辅和西方将这次公投称为骗局，指当地公民在俄军胁迫下投票支持入俄，它们不会承认“假公投”结果。

英国国防部发消息称，俄国可能在星期五（30日）宣布将乌克兰四个控制区正式并入俄罗斯联邦。