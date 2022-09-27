三条俄欧天然气管道 一天内遭“前所未有”破坏

（早报讯）北溪（Nord Stream）天然气管道的三条管线在一天内出现损坏泄漏，安全专家和俄罗斯都指情况可疑，不排除遭破坏的可能。

瑞典海事局就北溪1号管道的两处泄漏发出警告。不久前，附近的北溪2号管道出现泄漏，丹麦当局限制船只，在事故5海里半径内的航行。

丹麦军方星期二（9月27日）发声明称，在附近海域看到北溪1号和北溪2号天然气管道上的三处气体泄漏，气泡直径从200米扩展到1000米。最大的泄漏正在扩散直径约一公里的气泡，而最小的是直径约200米的圆圈。

据路透社报道，一名欧洲安全分析师说：“有一些迹象表明，这是蓄意破坏。你必须问：谁会获利？”但他强调现在还不能下任何结论。

俄罗斯也说，俄罗斯天然气管道网络出现泄漏令人担忧，遭破坏是潜在原因。克里姆林宫发言人佩斯科夫告诉记者：“现在不能排除任何情况。”

负责建造与运营“北溪”天然气管道的北溪AG公司星期二发声明称，三条管道同时遭“前所未有”的破坏实属首次，目前无法确定何时能恢复供气。

北溪1号和2号管道目前都没有向欧洲输送天然气，但里面仍有天然气。这个事件导致欧洲在冬季前，通过北溪1号接收天然气的希望完全落空。

丹麦海事局星期一（26日）报告，波罗的海发生“危险”气体泄漏，地点靠近已完工但尚未启用的北溪2号。这条管道出现无法解释的压力下降问题。

泄漏事故发生在丹麦博恩霍尔姆岛（Bornholm）东南部，由于海底管道的天然气泄漏，海面上充满了甲烷可能带来火灾风险，如果船只进入该区域，也可能会失去浮力。

丹麦当局禁止船只在事故半径5海里范围内航行。德国当局正在调查这起泄漏事故。

丹麦当局星期二报告，北溪1号也出现两处泄漏。瑞典海事局最早在北溪2号出现压力下降一个小时后，即星期一晚上，接获北溪1号也出现泄漏的通报。

海事局发言人告诉法新社：“晚上8时左右（新加坡时间星期二凌晨2时），我们接到一艘过往船只的报告，说他们在雷达上看到博恩霍尔姆岛以北有些东西。”

其中一处泄漏位于丹麦专属经济区，另一处位于瑞典专属经济区。当局发布飞行与航行警告，禁止船只和飞机行经泄漏处5海里半径和1000米高度。

挪威外交事务研究所的俄罗斯能源政策研究教授戈齐米尔斯基（Jakub Godzimirski）说，泄漏可能是技术故障，但不排除破坏的可能。

挪威石油安全局（PSA）星期一敦促石油公司，警惕挪威近海石油和天然气平台附近出现的不明无人机可能发动攻击。

彭博社报道称，虽然三条管道受损，但不会影响欧洲的天然气供应，因为它们已于8月底停止供气。

北溪1号于2011年建成，由两条平行管道组成，东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国，每条管线每年能提供275亿立方米的液化天然气，是俄罗斯对欧洲主要输气管道。

9月2日，俄罗斯天然气工业股份公司（简称俄气）以设备故障为由停止输气。

北溪2号于2021年9月建成，是俄气与五家欧洲公司的合作项目。俄罗斯入侵乌克兰后，德国拒绝对北溪2号进行认证，因此一直未能获得运营许可。