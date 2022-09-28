俄称公投获压倒性支持 美拟呈联合国决议反对改变乌克兰

（早报讯）乌克兰四个占领地区由俄罗斯任命的官员说，绝大多数人都投票支持加入俄罗斯联邦；另一方面，美国计划在联合国提出一项决议，反对对乌克兰进行任何改变。

路透社报道，俄罗斯在乌克兰的战事接连遭遇重挫后，仓促宣布在乌东顿涅茨克与卢甘斯克以及乌南赫尔松和扎波罗热的控制区举行入俄公投，为期四天的公投于星期二（9月27日）结束，这四个地区约占乌克兰领土的15%。

俄罗斯任命的官员时候，根据这四个地区完整的计票结果，支持入俄的票数介于87%至99.2%。

俄罗斯议会上议院议长说，联邦委员会（上议院）可能在10月4日就顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热的入俄公投召开会议。

俄罗斯总统普京盟友、曾担任俄罗斯总统的俄罗斯安全委员会副主席梅德韦杰夫在Telegram说：“投票结果明确。欢迎你们回到俄罗斯的怀抱！”

乌克兰总统泽连斯基在27日晚的视频讲话中说，这是一场画虎不成反类犬的“闹剧”。

另外，美国驻联合国大使格林菲尔德宣布，美国将向联合国安理会提出一项决议，呼吁成员国拒绝承认对乌克兰的任何改变，并要求俄罗斯履行从乌克兰撤军的义务。

格林菲尔德在27日的安理会会上说：“如果我们接受俄罗斯推动的假公投，一个潘多拉魔盒就会被打开，而且再也无法关上。”

为安理会常任理事国的俄罗斯握有一票否决权，对此，格林菲尔德说，如果俄罗斯投下否决票，美国将把这项决议提交联合国大会。