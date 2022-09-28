布林肯：不阻止乌军使用美国武器打击分离区

（早报讯）美国国务卿布林肯称，华盛顿不会阻止乌克兰使用美国供应的武器打击举行入俄公投的乌东南部俄控制分离区。

中通社引述乌克兰媒体报道，布林肯星期二（9月27日）在华盛顿与印度外长苏杰生举行的联合新闻发布会上作出上述表述。他誓言，西方国家永远不会承认俄罗斯对乌克兰领土的吞并，并指这是莫斯科“邪恶计划”的一部分。

据报道，乌克兰东部及南部顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热的俄控制区举行的入俄公投星期二结束投票。俄媒称，入俄支持率超过九成，而俄罗斯总统普京最快于30日宣布这四个地区正式并入俄罗斯。

美国不会承认入俄的公投结果

法新社报道，布林肯表明，美国不会承认这些乌克兰领土入俄的公投结果。他说：“乌克兰有绝对的权利在整个领土上进行自卫，包括夺回被俄罗斯以各种方式非法夺取的领土。”他说，基辅政府将继续想办法“收复失地”，美国也会继续予以帮助。

乌克兰也誓言，基辅绝不接受俄罗斯侵占任何乌克兰领土，并将持续战斗，直到最后一名俄军被赶出乌克兰领土。

针对美国声称允许使用西方武器对举行公投地区进行打击，俄罗斯驻美国大使安东诺夫警告，此举已接近危险边缘。他说，“新纳粹犯罪分子的庇护者，已接近我们曾多次明确警告的危险边缘。美国正在成为乌克兰冲突的一方。”

安东诺夫指出，华盛顿“指使”基辅方面继续使用西方武器，却没有意识到这一行为是在冒险。他强调，“只要西方集团将泽连斯基政权当作反俄的军事雇佣，寻求和平解决危机途径的外交努力就不可能奏效。”