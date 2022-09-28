乌东俄行政官员要求普京将分离区纳入俄版图

（早报讯）乌克兰卢甘斯克、赫尔松俄罗斯控制区的俄行政官员说，已正式要求总统普京将两个地区纳入俄罗斯版图。

路透社报道，俄罗斯任命的乌克兰赫尔松州长弗拉基米尔-萨尔多（Vladimir Saldo）在Telegram发表的信件中说，已正式要求普京将赫尔松纳入俄罗斯版图。他说，居民做出了支持俄罗斯的“历史性选择”。

有分析指出，如果俄罗斯宣布将乌东顿涅茨克与卢甘斯克，以及乌南赫尔松和扎波罗热这四个地区视为俄罗斯领土的一部分，普京将可名正言顺地把乌克兰夺回这些地区的企图视为对俄罗斯领土的攻击，为更严厉的军事反应提供理由。

9月21日，普京发表电视讲话，宣布实施“部分动员令”，并强调当俄罗斯领土完整受到威胁时，“我们一定会尽一切可能保护俄罗斯和我们的人民。这不是虚张声势。”有分析人士认为，这是莫斯科又一次发出可能使用核武器的威胁。

顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热四个俄控制区星期二（9月27日）公布入俄公投结果。俄媒称，超过九成选民支持加入俄罗斯。

四地选民对于加入俄罗斯联邦的赞成率分别为：顿涅茨克99.23%，卢甘斯克98.42%，扎波罗热93.11%，赫尔松87.05%。

西方国家已表明不承认入俄公投结果，并指这是俄罗斯吞并约15%的乌克兰领土所提供的借口。