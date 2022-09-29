逃离动员令 数十万俄罗斯人涌入邻近国家

（早报讯）俄罗斯总统普京发布动员令引发大量民众逃离俄罗斯，人数至少达到20万，导致边境出现混乱，并引发邻国对潜在动荡的担忧。

彭博社报道，虽然俄罗斯方面未发布官方数据，但来自格鲁吉亚、哈萨克斯坦和欧盟的统计数据显示了俄罗斯民众逃离国家的规模。上述数字很有可能被低估，因为亚美尼亚、阿塞拜疆和土耳其等其他受俄罗斯人欢迎的邻国尚未披露入境人数。

由于符合动员令的俄罗斯男性纷纷逃往2008年普京曾经入侵的格鲁吉亚，在两国交界的一条山间公路上，成千上万辆汽车已经形成了长长的队伍。30岁的俄罗斯人弗拉基米尔说，这一情形“就像世界末日，跟电影里一样”。由于担心边境对符合条件的征兵对象关闭，他带着最小的孩子步行进入了格鲁吉亚拉尔西（Larsi），他的妻子和大一些的孩子还留在汽车里继续排队等待过境。

现年46岁的伊利亚与朋友一起从莫斯科驾车30多个小时到达了俄罗斯与中亚国家哈萨克斯坦的边境，发现在他们前面已经有大约150辆汽车在排队。他说，海关官员每小时只能处理大约八辆车，最后他只好步行走过了边境。

在普京上周发布动员令之前，许多俄罗斯民众对已长达七个月之久的入侵乌克兰战争的现状所知不多，因此动员令让许多民众倍感震惊。俄罗斯国防部长绍伊古称动员令只会影响到2500万后备役人员中的30万人，但不在动员范围的人也被征召入伍的各种消息越来越多，引发了逃离俄罗斯的人潮。

警方和边境官员的数据显示，自9月21日普京宣布动员令以来，9万8000万名俄罗斯人进入哈萨克斯坦，5万3000人进入格鲁吉亚，大约10万名俄罗斯人离开了上述两个国家前往其他目的地。

欧盟星期二（9月27日）公布称，过去一周有6万6000俄罗斯人进入欧盟，比之前一周增加了30％，他们多数通过陆路边境进入芬兰和爱沙尼亚。欧盟边境机构说，同期有大约4万1000名俄罗斯公民离开欧盟回到俄罗斯。