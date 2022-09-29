马国伊党大选与巫统争30国席 五席与土团重叠

（早报讯）有消息指出，马来西亚伊斯兰党已确定携手国盟，在第15届大选，参选30个“胜算大”的国会议席。

《东方日报》星期四（9月29日）引述《当今大马》报道说，伊党所将竞逐的30个国会议席是“绿色席位”，即胜算较大。据悉，伊党要参选的30个席位都将与巫统交锋，五个将与土团党竞争。

消息人士说：“25个席位在第一轮谈判中，几乎确定属于伊党，但还有五个席位伊党和土团党在竞争着。几乎所有伊党参选的席位都将与巫统发生冲突。”

伊党与土团党争夺的五个国席分别是，丰盛港、打昔牛汝莪、峇眼色海、武吉干当、敦拉萨镇。五个国席中，有四个国席在它们的代表跳槽前，原属巫统。

据其他消息指出，伊党目标是在玻璃市赢得两个席位、吉打四个、吉兰丹九个、登嘉楼五个、霹雳两个、彭亨两个、联邦直辖区两个、砂拉越两个，以及槟城和柔佛各一个。

伊党所上阵的地区几乎都是乡村及巫裔选票居多的选区。消息人士说：“但伊党不排除参选更多席位（超过30个）。”

伊党选举主任莫哈末沙努西曾豪言伊党放眼在第15届大选上阵80个国会议席，且至少要赢得40席位，以入主布城。

国盟主席慕尤丁28日说，国盟成员党间的议席分配尚未完成，但会在近期敲定。