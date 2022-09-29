美国宣布向乌克兰提供11亿美元新一批军援

（早报讯）美国国防部星期三（9月28日）发表声明，宣布向乌克兰提供价值11亿美元（约15亿新元）的新一批军事援助和物资，包括“海马斯”多管火箭炮系统及配套弹药、无人机反制系统、雷达和装甲车辆。

据悉，新一批援助包括海马斯火箭炮、反无人机系统、150辆悍马、雷达和弹药。

俄罗斯卫星网报道称，美国五角大楼一名高级官员28日说，美国新一批11亿美元的军事援助，需要六至24个月才能交付给基辅，“海马斯”多管火箭炮则需要数年时间。

美国在拜登政府任期内对乌克兰的军事援助总规模迄今已接近170亿美元。

俄罗斯早前就乌克兰供应武器问题，向包括美国在内的所有国家发出照会。俄罗斯外长拉夫罗夫警告，任何包含乌克兰武器的物资都将成为俄罗斯的合法打击目标。

有分析指出，美国为乌克兰持续提供军事援助，旨在让乌克兰危机延续下去，最大程度服务其自身政治和经济利益。

不过，前美国国防情报局官员科夫勒为福克斯新闻网撰写的文章中称，任何美国武器都无法帮助乌克兰战胜俄罗斯。她指出：“没有那么多资金或武器够支撑乌克兰取得胜利，因为乌军的实力与俄军不能相提并论。”

这名前情报官员认为，美国总统拜登打错了算盘，源源不断地为基辅提供军事援助，但却未要求乌方领导层定下可实现的目标。