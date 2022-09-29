芬兰宣布限制俄游客入境和过境中转

（早报讯）芬兰政府决定严格限制俄罗斯游客入境，包括不让俄罗斯人过境中转。

法新社报道，芬兰外长哈维斯托星期四（9月29日）宣布，芬兰将停止向俄罗斯人发放旅游签证，并计划在边境取消他们的旅游签证。这项决定于星期五（30日）生效。

哈维斯托说：“我们从来都不希望成为旅游业的过境国。”他说，这些限制也旨在阻止俄罗斯人通过赫尔辛基机场飞往其他国家。

哈维斯托说，俄罗斯人仍然可以进入芬兰会见家人、工作或学习，并指芬兰不会阻止出于人道主义原因的旅行。

据报道，俄罗斯总统普京上周发布动员令，引发大量民众逃离俄罗斯。欧盟星期二（9月27日）称，过去一周有6万6000俄罗斯人进入欧盟，比之前一周增加了30％，他们多数通过陆路边境进入芬兰和爱沙尼亚。

大批俄国人过境中转 或损害国际关系

芬兰担心，大批俄罗斯人通过该国过境中转可能对其国际关系造成损害。内政部长米科宁说，这些限制可能会导致庇护申请和非法越境的数量增加。

米科宁说，被征召参加动员的人本身并不是庇护的理由，除非可以证明，例如，这个人可能被迫犯下战争罪行或受到不相称的惩罚。

甚至在俄罗斯发出动员令之前，芬兰就已经限制了发给俄罗斯人的签证数量，因为来自东部邻国的旅游业因乌克兰的战争而引起了不满。

内政部长克里斯塔·米凯宁说，预计会有更多人寻求保护，以及试图非法越过1,300公里的边境。