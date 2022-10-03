印尼政府将设小组调查足球联赛踩踏事件

（早报讯）印度尼西亚政府将组建一个独立的调查小组，调查星期六（10月1日）足球联赛发生的暴乱和踩踏事件。

印尼官员星期一（3日）说，马琅县的坎朱鲁汉体育场足球联赛发生暴乱和踩踏事件，造成至少125人死亡，其中17人是儿童。

印尼政治和司法统筹部长马福（Mahfud）说，政府将组建一个独立的事实调查小组，其中包括学者和足球专家以及政府官员，以调查这起事件。他说，小组将在接下来的几周内进行调查，目的是找到谁应对这场悲剧负责。

印尼妇女权力部官员纳哈说，死者中有17名儿童，另有七名儿童正在医院接受治疗。

星期六晚上的一场印尼甲级足球联赛上，主场的阿雷马队以2比3败给作客的泗水队。这是20多年来阿雷马队第一次输给这个老对手。在首都雅加达等地，印尼足球赛经常出现暴力行为，星期六的暴乱事件让这个问题再次成为关注的焦点。

瓦尤尼的两个弟弟，即15岁的卡约和14岁的法雷尔，在这起事件中丧生。她说：“我和家人都没想到事情会变成这样。”她说，弟弟们都热爱足球，但从未在坎朱鲁汉体育场观看过阿雷马的现场比赛，这是他们的第一次。

国际足总说，这一事件“对所有参与者是黑暗的一天”，并已要求印尼足球当局就事件提交报告。国际足总安全条例列明，球场保安人员或警察不应携带或使用枪支或催泪弹。