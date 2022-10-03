菲总统未经宣布访新 期间出席F1赛

（早报讯）菲律宾总统小马可斯在过去的周末访问新加坡，并出席世界一级方程式赛车（F1）新加坡大奖赛。一些民间团体批评小马可斯的新加坡之行，认为这对受台风“卡丁”影响的菲律宾人而言是不敏感的。

据《菲律宾星报》报道，经过几天的沉默，菲总统府马拉卡南宫星期一（10月3日）终于证实了小马可斯未经宣布的新加坡访问，并称这次的访问“富有成效”。

菲律宾农民运动组织（Kilusang Magbubukid ng Pilipinas）等团体批评小马可斯的访问，认为这对受台风“卡丁”和经济衰退影响的菲律宾人来说是不敏感的。小马可斯同时也是农业部门的负责人。

尽管照片显示，小马可斯和他的儿子、众议员桑德罗·马可斯（Sandro Marcos）以及表弟、众议院议长罗穆阿德斯（Ferdinand Martin Romualdez）出席了F1赛，但马拉卡南宫对小马可斯整个周末飞往新加坡参加这场活动的报道保持缄默。

在菲律宾称为超级台风“卡丁”（Karding）的台风“奥鹿”（Noru）9月25日肆虐吕宋岛中部。这是今年袭击菲律宾的最强风暴。

马拉卡南宫新闻秘书克鲁兹-安格尔斯（Trixie Cruz-Angeles）发表简短声明说，小马可斯对新加坡的访问是“富有成效的”。

声明说，小马可斯在这次访问中加强了上次对新加坡进行国事访问的初步会谈，并继续鼓励在菲律宾投资。马拉卡南宫没有提供这次新加坡之行的其他详情，也没有事先宣布这次的访问。报道说，目前还不清楚此行的议程是什么。

这是小马可斯在不到一个月的时间里，第二次访问新加坡。他于9月初在新加坡进行了为期两天的国事访问。

新加坡人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生在面簿发布了一张与小马可斯的合影，并说在F1赛期间与小马可斯会面。他说：“很高兴见到各位国家元首、部长和外国政要……以肯定我们的双边经济关系，加强能源合作方面的协作，并在比赛期间就人力政策交换意见。”