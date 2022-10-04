七国集团分三阶段制裁俄国石油产品

（早报讯）继欧盟宣布对俄罗斯实施第八轮经济制裁后，美国财政部官员透露，七国集团也将制裁俄罗斯的石油产品。

美国财政部负责经济政策的助理部长哈里斯（Ben Harris）星期二（10月4日）在日内瓦举行的阿格斯欧洲原油会议上表明，七国集团国家将分三个阶段，逐步对俄罗斯石油产品设置价格上限。

哈里斯指出，七国集团将于12月5日正式制裁俄罗斯原油，第二阶段的制裁则针对俄国柴油，最后再制裁石脑油（naphtha）等低价值产品。

今年6月底，七国集团领导人同意探讨限制俄罗斯海运原油和石油产品的价格，但没有提出具体的方案与时间表。

9月初，七国集团财长在会议指出，限制俄罗斯石油价格上限的时间，将与欧盟第六轮制裁实施相关措施保持一致。这意味着，七国集团可能从12月初开始，对俄石油产品设置价格上限。

全球大约95%的油轮由伦敦及一些在欧洲大陆的公司承保。七国集团财长指出，除非俄罗斯的原油以及石油产品的售价低于设定门槛，否则俄石油买家将无法获得船运保险与融资。

自俄国单方面宣布吞并乌克兰四区后，西方各国除了加大援乌力度，还相继推出新一轮制裁。七国集团意图通过油价上限，削减俄罗斯的财政收入，迫使他尽早结束乌克兰的战事。

七国集团由全球七个发达工业国家组成，成员国包括美国、英国、德国、日本、加拿大、法国和意大利。