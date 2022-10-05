白宫：无迹象表明莫斯科正准备使用核武器

（早报讯）美国白宫说，没有迹象表明俄罗斯正在准备使用核武器。《泰晤士报》日前报道，北约通知其军事联盟成员，俄罗斯总统普京准备在乌克兰边境进行核试验，莫斯科予以驳斥。

路透社报道，美国白宫新闻秘书皮埃尔星期二（10月4日）说：“我们高度重视任何核武器及核威胁恐吓，但是……我们并没有看到任何理由需要调整我们的核态势战略，也没有看到任何迹象表明俄罗斯正准备立即使用核武器。”

五角大楼的一名高级官员同日说，她没有任何信息可以证实有关俄罗斯可能正在通过铁路运输战术核武器的报道。

专责俄罗斯和乌克兰事务的美国国防部副助理部长库珀说：“除了开源报告，我没有其他任何信息可以补充。”

美国国防部密切监视俄罗斯核武装力量，这是自冷战以来美国国防部使命的核心职责。

《泰晤士报》3日报道，北约向成员国发出警告称，普京准备在乌克兰边境进行核试验，以证明他对动用核武器的决心。

路透社引述该报道称，与俄罗斯国防部核弹药部门有关联的一列火车，已经离开本来的所在地。

但一西方外交官说，北约尚未就俄罗斯的核威胁向北约成员国发出警告。他说：“我们并没有收到任何警告。”

克里姆里宫4日驳斥有关报道，强调莫斯科不会参与西方的“核挑衅言论”。

克里姆林宫发言人佩斯科夫说：“西方媒体、西方政客和国家领导人现在正在制造大量的核挑衅舆论。我们是不会参与其中的。”