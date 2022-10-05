克宫：俄罗斯必须参与北溪管道调查

（早报讯）自北溪天然气管道上星期六（10月1日）停止外泄后，欧洲各国纷纷表态将展开刑事调查。克里姆林宫星期三（5日）表明，俄罗斯也必须参与北溪天然气管道爆炸事件的调查。

运营俄国和德国两条天然气管道的运营商指出，由于丹麦和瑞典当局施加的限制，他们无法检查管道的受损部分。

克里姆林宫发言人佩斯科夫说，俄罗斯参与调查和检查损失应该是“强制性的”。

北溪天然气管道遭到“神秘破坏”，引发欧洲各国对重要基建安全的忧虑。

欧盟委员会主席冯德莱恩5日在欧洲议会上呼吁，欧盟国家需要加强对基础建设的保护，通过进行压力测试和卫星监视来检测潜在的威胁。

冯德莱恩说：“对北溪管道的破坏行为表明，我们的能源基础设施是多么的脆弱。更好地保护这一关键基础设施，将符合所有欧洲人的利益。”

瑞典政府自北溪天然气管道发生泄漏后，便封锁四处泄漏点周围五海里的区域，包括禁止船只驶入、锚泊，禁止在该水域进行潜水、钓鱼等活动，以进行刑事调查。

丹麦和瑞典曾发报告指出，北溪管道的四处泄漏是由相当于引爆数百公斤炸药的水下爆炸引起，称“根据所有掌握的信息，这些爆炸是蓄意行为造成的。”

10月3日，英国防长华莱士在保守党会议上宣布，英国将购买两艘专用船，以保护电缆和管道等水下基础设施。华莱士还明确指出，英国基础设施面对来自俄罗斯的威胁。