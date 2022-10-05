俄罗斯：将在更广泛吞并后 监督扎波罗热核电站

（早报讯）俄罗斯透露在吞并乌克兰南部地区后，将开始监督扎波罗热核电站。

俄新社星期三（10月5日）引述一名外交官员报道称，俄罗斯计划在这个星期正式吞并乌南部更广泛的扎波罗热地区后，开始对扎波罗热核电站的运营进行监督。

俄国副外交部长韦尔希宁（Sergei Vershinin）说：“扎波罗热核电站现在位于俄罗斯联邦境内，因此应在我们相关机构的监督下运行。”

路透社报道称，目前尚不清楚俄罗斯计划如何运营该工厂，以及是否会尝试将亲俄员工引进核电厂。

乌克兰国家核能公司（Energoatom）负责人科廷同日在即时通信平台Telegram发视频说，他正在负责扎波罗热核电站，并敦促工厂的工人不要与亲俄者签署任何文件。

科廷指出：“有关扎波罗热核电站运营的所有进一步决定，将直接从乌克兰国家核能公司的中央办公室发出。”

据另报道，联合国国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西5日透露，他可能会再次访问扎波罗热核电站。

格罗西还计划在本周晚些时候走访基辅和莫斯科，争取两国同意设立核安全区。

扎波罗热核电站目前被俄军控制。自俄乌战争爆发以来，莫斯科和基辅一直相互指责对方向这座核电站周围地区进行炮击，引发当地可能发生核灾难的担忧。