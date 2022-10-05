普京：新吞并四区的局势将会稳定下来

（早报讯）乌军星期三（10月5日）大举收复乌东和南部“数十个”城镇后，俄国总统普京同日表明，他预计新吞并地区的局势将会“稳定”下来。

普京在莫斯科郊外的新奥加廖沃（Novo-Ogaryovo）官邸，通过视频会议与教师竞赛的参与者交谈时说：“我们正在假设新领土的局势将会稳定下来。”

俄罗斯国防部5日指出，在确认南部省份发生重大领土损失后的第二天，俄军仍在赫尔松地区坚守阵地，并“击退敌方优势部队的进攻”。

该部门在每日简报中说，俄军已对杜德恰尼（Dudchany）和达维迪夫布里德（Davydiv Brid）两处定居点发动空袭。

路透社报道称，俄国防部的发言证实，俄军在这个星期对两个关键村庄失去控制。

俄罗斯新闻社（RIA）5日引述亲俄官员斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）报道称，俄军在乌国取得成功后，正在“重新集结”，准备“聚集力量进行报复性打击”。

此外，继乌国总统泽连斯基星期二（4日）签署了一项法令，明确排除与普京进行谈判的可能性后，普京在5日签署了一项法律，完成并吞乌国四区顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热和赫尔松的程序。

泽连斯基誓言，在把“占领者全部赶出去”前，乌军不会停止行动。