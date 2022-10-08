克里米亚大桥爆炸致三死 乌总统顾问：所有非法的都必须摧毁

（早报讯）俄罗斯当局星期六（10月8日）说，连接克里米亚和俄罗斯的克里米亚大桥发生车辆炸弹爆炸，造成三人死亡，但没有立即将这起事件归咎于乌克兰所为。

俄罗斯调查委员会说，三名死者相信是一辆汽车的乘客，这辆汽车事发时在爆炸的卡车附近。委员会说，其中两名一男一女的死者遗体已经从水中打捞出来，并正在确认他们的身份。

调查人员还确定了在俄罗斯南部克拉斯诺达尔（Krasnodar）地区注册的卡车及车主的详细信息，并开始搜查车主的居住地。

另据路透社报道，有消息指克里米亚大桥因爆炸或火患而受到破坏。

乌克兰总统泽连斯基的顾问波多利亚克随即发了一条推文，称“这只是一个开始”，但没有直接对这起事件表示负责。

波多利亚克在推特上说：“所有非法的都必须摧毁，所有被盗的都必须归还乌克兰，俄罗斯强占的一个都不留。”

全长19公里、连接俄罗斯南部与克里米亚半岛的克里米亚大桥是俄罗斯总统普京的旗舰项目。建成后于2018年5月15日由普京揭幕。

耗资2280亿卢布（约52亿新元）兴建的这座跨海大桥是俄罗斯也是欧洲最长的大桥，连接俄罗斯南部的克拉斯诺达尔（Krasnodar）和克里米亚城市刻赤（Kerch），横跨黑海与亚速海（Azov Sea）之间的海峡。

当年乌克兰指兴建克里米亚大桥破坏环境，而且导致大型船只无法再通过亚速海进入乌克兰港口。