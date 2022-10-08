乌克兰宣布承认北方四岛为日本领土

（早报讯）乌克兰外交部长库列巴星期六（10月8日）宣布，乌克兰尊重日本的主权和领土完整，包括其被俄罗斯占领的北方领土（即北方四岛、俄称南千岛群岛）。

据法国广播电台报道，乌克兰最高拉达（最高议会）早前通过相关法案，并经总统泽连斯基签署总统令通过。泽连斯基近日发表讲话时称，“日本北方四岛被俄罗斯占领”，而他已经签署了相关总统令，以示在有关争议中支持日本的立场。

库列巴星期六发推文说：“乌克兰尊重日本的主权和领土完整，包括被俄罗斯占领的北方领土。泽连斯基总统在乌克兰最高拉达投票后发布的总统令中，申明了这一点。忠于历史事实、国际法和我们与日本的伙伴关系。”

自今年2月俄乌冲突爆发以来，日本积极参加了七国集团（G7）和国际社会对俄罗斯的制裁。

今年3月，日本首相岸田文雄在国会参议院预算委员会会议上被问及日本政府有关“北方领土”问题的立场。他说：“我们的立场是同时坚持‘固有领土’和‘拥有主权的领土’”。

俄日关系一直受领土争议困扰。日本北海道以北的齿舞、色丹、国后、择捉四岛被日本称为北方四岛，俄罗斯称之为南千岛群岛。这些岛屿二战前属于日本，二战后被苏联占领，苏联解体后由俄罗斯作为继承国实际控制。俄日因在这些岛屿的归属问题上存在争议，至今未缔结和平条约。