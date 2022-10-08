俄罗斯任命驻乌克兰部队的新将军

（早报讯）在莫斯科遭遇一系列军事挫折并引发对军队领导层的批评后，俄罗斯任命了一名新将军来领导乌克兰的攻势。

俄罗斯国防部星期六（10月8日）说，苏洛维金（Sergey Surovikin）将军已被任命为“特别军事行动地区联合部队指挥官”，这是克里姆林宫对这次进攻乌克兰的称呼。

据俄国防部网站，苏洛维金今年55岁，出生于西伯利亚的新西伯利亚（Novosibirsk）。他在上个世纪90年代的塔吉克斯坦和车臣－俄罗斯战争中拥有战斗经验，并且也参与了近期的叙利亚冲突。

据俄国防部7月的一份报告，到目前为止，苏洛维金一直领导着在乌克兰的俄罗斯“南方”部队。他现在所属军队的前一任将军身份从未被正式披露，但一些俄罗斯媒体说是德沃尔尼科夫（Alexander Dvornikov）将军，他也是第二次车臣－俄罗斯战争的将军和俄罗斯在叙利亚的指挥官。

俄罗斯公开宣布撤换将军的举动是不寻常的。俄罗斯媒体星期五（7日）报道，俄罗斯军方东部军区司令柴科（Alexander Chaiko）大将被免职。

乌克兰总统泽连斯基星期四（6日）声称，乌军10月在乌南赫尔松地区夺回500多平方公里的的土地，以及数十个定居点。

9月初，俄军队被乌克兰的反攻赶出了东北部哈尔科夫地区的大部分地区，使基辅重新夺回了数千平方公里的领土。俄军队还失去了赫尔松州南部的领土，以及乌克兰东部的莱曼运输枢纽。这些挫折导致了对军事领导层越来越多的批评，批评声也来自精英阶层。