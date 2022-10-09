克里姆林宫赞扬油盟+减产决定

（早报讯）油盟成员国和非油盟成员国组成的油盟+（OPEC+）上周决定每日减产200万桶石油后，白宫与沙特王室的关系进一步恶化，克里姆林宫则称对油盟+的减产决定表示赞同。

克里姆林宫发言人佩斯科夫星期天（10月9日）指出，油盟+经“深思熟虑且有计划”的减产决定是非常好的反美行动。

佩斯科夫说：“这至少平衡了美国人造成的混乱……美国已经开始对油盟+的决定失去冷静，并试图将更多的石油储备推向市场。”

美国财长耶伦9日在英国《金融时报》刊登的专访中说：“我认为油盟的决定是无益且不明智的——不确定最终会产生什么影响，但在我看来，根据我们面对的情况，这肯定不恰当。我们非常担心发展中国家，以及这些国家所面对的问题。”

由于拜登正试图孤立俄罗斯并在美国中期选举前压低燃料价格，油盟+的决定对拜登政府来说无疑是一大外交打击。

然而，低油价和冠病疫情已使沙特连续八年出现赤字。

分析认为，沙特严重依赖石油收入，因此希望减产能够让油盟+控制油价，以确保有足够的石油收入来保护沙特免受经济衰退的影响。

预计今年会是沙特首次出现预算盈余，沙特因此不能让油价跌至一定水平。

国际货币基金组织的数据显示，沙特预算要取得收支平衡，全球油价必须维持在每桶79美元（约113新元）左右。