美国：将继续为乌克兰提供援助

（早报讯）美国官员星期天（10月9日）拒绝就克里米亚大桥的爆炸事件发表评论，重申美国将继续为乌克兰供应武器。

白宫国家安全发言人柯比在接受澳大利亚广播公司（ABC）采访时说：“关于大桥爆炸的报道，我们真的没有什么要补充的了……我可以告诉你的是，（俄罗斯总统）普京发动了这场战争，而他今天也可以结束这场战争，将俄军撤出乌克兰即可。”

柯比指出：“双方都需要找到一种谈判方法来结束战争，但普京对此没有表现出兴趣。”

柯比补充说，普京“召集数十万预备役人员，通过政治吞并，或至少试图吞并乌克兰的四个地区，种种迹象表明，他要加倍下注……这就是为什么，我们几乎每天都在与乌克兰人保持联系，我们将继续为他们提供安全援助。”

柯比认为，“当一个拥有现代核武器的核大国领导者，如普京那样使用不负责任（核威胁）言论”时，世界将面临自古巴导弹危机以来最大的核威胁。

10月6日，美国总统拜登表明，普京提到使用核武器“不是在开玩笑”，称美国正试图找普京的下台阶，让他“权威无损”地走出乌克兰危机。

美国至今是乌克兰的最大武器供应国，自2月战事爆发以来已提供超过168亿美元（约239亿新元）军事援助。分析认为，由于武器消耗的速度快于补充速度，美国很快无法为乌克兰提供某些武器。