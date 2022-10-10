普京：克里米亚大桥爆炸是乌克兰一手策划的“恐怖行为”

（早报讯）俄罗斯总统普京说，克里米亚大桥爆炸是乌克兰精心策划的“恐怖主义行为”。这座铁路和公路两用桥是连接俄罗斯和克里米亚半岛的一条关键通道。

路透社报道，普京星期天（10月9日）在克里姆林宫Telegram频道发布的视频中说：“毫无疑问，这是旨在摧毁至关重要的民用基础设施的恐怖主义行为。”

普京进一步说：“这是乌克兰特务机关一手策划、执行和命令的行动。”

普京当天与俄罗斯调查委员会主席巴斯特金（Alexander Bastrykin）举行会议，听取有关克里米亚大桥爆炸的调查报告。

巴斯特金在视频中说，调查人员已经确定那辆卡车在事发前的行经路线，以及与卡车移动路线有关联的人员身份。

巴斯特金说，卡车在抵达克里米亚大桥之前经过保加利亚、格鲁吉亚、亚美尼亚、南奥塞梯和俄罗斯克拉斯诺达尔地区。

10月8日在刻赤海峡大桥上，一辆运货卡车爆炸，引发铁轨上货运列车油罐起火，浓烟冲天。爆炸导致桥上公路断裂，部分掉入海中。（法新社）

而在普京发表声明之前，乌克兰官员称，9日凌晨，乌克兰东南部城市扎波罗热的一栋公寓楼及其他住宅楼被一枚俄罗斯导弹击中，造成至少13人死亡、89人受伤。

此次黎明前的袭击，是俄军在过去三天里第二次对扎波罗热发动类似袭击。

18公里长的克里米亚大桥也称刻赤海峡大桥，是一条铁路和公路两用桥。10月8日黎明时分，大桥公路桥上一辆卡车发生爆炸，导致与公路桥并行的铁路桥上一货运列车的七个油罐着火。公路桥两节跨梁部分倒塌，目前只有一条车道可以通车。爆炸也造成三人死亡。

俄罗斯交通部说，铁路桥的货运列车和长途客运列车9日按时间表运行，公路桥交通则在爆炸后约10小时部分恢复。

克里米亚大桥是俄罗斯向克里米亚供应物资的唯一陆路通道，也是俄罗斯为乌克兰南部赫尔松的俄军运送军事装备和人员的重要通道。