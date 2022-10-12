一群俄男子逃避动员令 乘游艇抵韩被拒入境

（早报讯）据报道，20多名俄罗斯男子逃避军事动员令，从北太平洋港口乘游艇到韩国，但多数人被韩国拒绝入境。

俄罗斯总统普京9月21日宣布局部动员令，征召30万预备役人员到乌克兰打仗，大量征兵年龄的男性出逃，他们多乘汽车、火车或飞机逃往欧洲或逃到格鲁吉亚、阿塞拜疆、哈萨克斯坦等前苏联邻国。

韩国广播公司（KBS）报道，至少21名俄罗斯人星期二（10月11日）乘游艇抵达韩国南部港口，但只有两人获准入境，其他19人都被拒绝入境，因为当局认为这些人提供的理由“模棱两可”。

一韩国海岸警卫队人员12日告诉路透社，五名俄罗斯男子乘游艇离开俄东部城市符拉迪沃斯托克（Vladivostok，又名海参崴），游艇9月30日来到韩国郁陵岛。这五人11日再起航，已离开郁陵岛。

韩国海岸警卫队官员说，游艇开到郁陵岛“是为了躲避恶劣天气”，当局为他们提供了食物和其他援助。他拒绝说明为什么这五人被拒绝入境，只说有关移民的问题得向法务部查询。

KBS称，过去几天，另有三艘游艇停靠在韩国东南部港口城市浦项，游艇上的人多为20至30岁的俄罗斯男性。

其中一艘游艇上有九名俄罗斯男性和一名女性，还有一艘较小的游艇上有四名男性。

路透社与浦项海岸警卫队取得联系，但浦项海岸警卫队官员拒绝对报道置评。

韩国法务部一官员说，他并未掌握这几起游艇案件的具体信息。但他提到，韩国一般允许俄罗斯公民免签入境，条件是俄罗斯公民必须先在韩国电子旅行授权系统提出申请并获批。