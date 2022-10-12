乌军称已重夺南部赫尔松地区五定居点

（早报讯）乌克兰星期三（10月12日）称，尽管近日遭到俄罗斯大规模的导弹袭击，但乌军持续反攻，并重夺南部赫尔松地区的另五个定居点。

法新社报道，乌克兰总统府在每日例常报告中说：“乌军已经解放了（赫尔松地区）別里斯拉夫市的另外五个定居点……敌军继续炮击我们部队的阵地，以阻止在交集线的反攻行动。”

8月下旬，乌军宣布在南部进行反攻，在几乎完全控制东北部的哈尔科夫地区后，近日在东部和南部的军事行动也取得进展。

乌克兰上星期四（6日）说，乌军在一周内重夺赫尔松地区超过400平方公里的土地。

10月4日，俄罗斯总统普京签署一项法令，并吞位于乌克兰的赫尔松、扎波罗热、顿涅茨克和卢甘斯克这四块土地。

另一方面，乌克兰能源部长加卢先科星期二（10月11日）告诉美国有线电视新闻网（CNN），自10日以来，俄罗斯已经袭击了乌克兰大约30%的能源基础设施。这是俄乌冲突爆发后，俄罗斯首次明确瞄准乌克兰能源基础设施。

俄罗斯联邦安全局（FSB）则说，乌克兰军事情报局局长布达诺夫是克里米亚大桥袭击事件的主谋，俄方已查明参与袭击这座大桥的12名共犯，其中八人已被拘留。

据悉，嫌犯包括五名俄罗斯人、三名乌克兰人以及亚美尼亚公民，但当局未提供进一步细节。