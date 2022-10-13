俄考虑新建更多通往土耳其的天然气管道 以取代北溪

（早报讯）俄罗斯总统普京在与土耳其领导人埃尔多安会晤前说，俄罗斯正在考虑修建更多通往土耳其的海底天然气管道，以便把北溪管道闲置的天然气改道输往欧洲。

普京星期三（10月12日）在莫斯科举行的俄罗斯能源周论坛上说：“我们可以把北溪管道过去通过波罗的海传输的损失的天然气转到黑海。”他说，通向土耳其的黑海管道可以成为俄罗斯对欧洲主要的天然气出口渠道。

克里姆林宫正在寻求加强与土耳其的联系，因为在俄罗斯入侵乌克兰之后，它与欧盟的关系急剧恶化。俄罗斯对欧盟的天然气出口量仅为战前水平的一小部分，而北溪管道通过波罗的海输往德国的管道系统破裂，令情况进一步恶化。

普京星期四将在哈萨克斯坦与土耳其领导人会晤。他说，如果土耳其感兴趣的话，新建通往土耳其的管道是有可能的。“在经济上是可行的，而且考虑到最近发生的事件，那里的安全水平明显更高。”

北溪暂停使俄罗斯天然气只剩下两条通往欧洲的运营路线：一条通过乌克兰，另一条通过土耳其溪（TurkStream）黑海海底的一条管线输往土耳其。土耳其溪两条管线年输送能力合计为315亿立方米，而北溪为550亿立方米。

俄罗斯天然气工业股份公司（简称俄气）总裁米勒星期三在俄罗斯能源周会议上说，俄气已准备好在黑海海底修建更多通往土耳其的天然气管道。他还建议在欧盟-土耳其边境建立一个交易中心，以销售天然气。

土耳其能源部长多梅兹在同一会议上说：“这是我们第一次听到这样的想法。我们需要讨论法律、商业和经济和技术问题。”

不过，他说，鉴于土耳其和俄罗斯之前在土耳其溪等项目上的合作，建造新的天然气管道“绝对有可能”。